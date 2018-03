Imkerverein wählt neuen Vorstand

(red) Der Imkerverein Konz hat sich zur Jahreshauptversammlung getroffen und einen neuen Vorstand gewählt. Zudem wurde die Umwandlung des Vereins in einen eingetragenen Verein mit Verabschiedung einer entsprechenden neuen Satzung einstimmig beschlossen. Der Vereinsname wurde in Imkerverein 1907 Konz e.V. geändert. Redaktion

(red) Der Imkerverein Konz hat sich zur Jahreshauptversammlung getroffen und einen neuen Vorstand gewählt. Zudem wurde die Umwandlung des Vereins in einen eingetragenen Verein mit Verabschiedung einer entsprechenden neuen Satzung einstimmig beschlossen. Der Vereinsname wurde in Imkerverein 1907 Konz e.V. geändert.

In seinem Jahresbericht zeigte sich der erste Vorsitzende Albert Walter erfreut über die wiederum gewachsene Mitgliederzahl. Dies sei auf das allgemein gestiegene Interesse an der Imkerei und den jährlichen Anfängerkurs zurückzuführen. Die Mitgliederzahl des Vereins ist in den vergangenen vier Jahren von 24 auf 72 Mitglieder angestiegen.

Dieses Jahr soll am Vereinshaus ein Geräteschuppen angebaut und angrenzend einen Lehrbienenpfad errichtet werden. Besucher können sich dort über Honigbienen, Wildbienen, Hummeln, Wespen und Hornissen informieren. Auch Einblicke in lebende Bienenvölker sollen ermöglicht werden.

Ein Höhepunkt ist das jährliche Schleuderfest. Alle Besucher können im und um das Vereinshaus auf dem Gelände des Freilichtmuseums Roscheider Hof verweilen und die Honigernte miterleben. Der frisch geschleuderte Honig darf dann verkostet werden.

Der Bericht des Rechnungsführers Alex Steffes zeigte, dass der Verein finanziell auf gesunden Beinen steht und Investitionen möglich sind. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.