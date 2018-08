Heilige Messe an der Mariensäule

(red) Die Pfarrei lädt alle Gläubigen am Mittwoch, 15. August (Maria Himmelfahrt), um 18 Uhr, zum Gottesdienst an die Mariensäule ein. Das Kulturdenkmal ist über die Landesstraße 10 zwischen Waxweiler und Lascheid mit dem Auto erreichbar.

Errichtet wurde das 16 Meter hohe Bauwerk aus rotem Sandstein 1948 aus Dankbarkeit vor weitgehender Kriegsverschonung. Die anwesenden Priester segnen in der heiligen Messe alle mitgebrachten Krautwischsträuße. Bei Regen wird der Gottesdienst in der Pfarrkirche in Waxweiler gehalten.