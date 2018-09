später lesen Gesellschaft Neuer Treff „Oldies sind Goldies“ in Serrig Teilen

Twittern

Teilen



In Trägerschaft der SeLe Serrig Lebenswert e.G. bietet die Projektgruppe Gesundheit/Bewegung in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Saarburg ab November jeden ersten Mittwoch im Monat einen Treff mit dem Titel „Oldies sind Goldies“ an.