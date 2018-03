später lesen Garten Obstbäume richtig schneiden und pflegen Teilen

(red) In Fisch gibt es an vier Samstagen einen Intensiv-Kurs zur Pflege von Obstbäumen. Dabei geht es unter anderem um folgende Inhalte: Einführung in die Grundregeln der Baumpflege, Erlernen von Öschbergschnitt zur Erzielung von Obsthochstämmen und Schlankschnitt als Pflegemethode von Altbäumen. Termine sind am 20. Januar, 3. Februar, 10. März und 17. März. Veranstaltungsort ist der Rehlinger Hof 16 in Fisch. Die Kosten liegen bei 120 Euro. Anmeldung unter E-Mail: