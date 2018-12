später lesen Kommune Taben-Rodter Rat entscheidet über Projekt Dorfgemeinschaft Teilen

Twittern

Teilen



Ein Resümee zum Aufbau der aktiven Dorfgemeinschaft in Taben-Rodt und die Frage, wie es damit weitergeht, stehen in der Ortsgemeinderatssitzung von Taben-Rodt am Montag, 10. Dezember, auf der Tagesordnung.