Ausstellung informiert über Minijobs

() Eine Ausstellung in der Arbeitsagentur in Trier (Dasbachstraße 9) informiert über Minijobs und berufliche Perspektiven. Zu sehen ist die Wanderausstellung „Minijob – da geht noch mehr!“ von Montag, 22. Januar, bis Freitag, 26. Januar. Sie ist im Rahmen der Öffnungszeiten frei zugänglich. Interessierte können sich bei ihrem Besuch auch von den Wiedereinstiegsberaterinnen und der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt informieren lassen. Zusätzlich findet Donnerstag, 25. Januar, um 9 und 15 Uhr jeweils ein offener Vortrag statt.