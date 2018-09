Bisher unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 15 und 19 Uhr ein Fenster des katholischen Pfarramts St. Helena, Im Spilles 5, in Trier aufgehebelt.

Sie durchsuchten laut Polizei alle Räume und entwendeten schließlich einen Tresor und eine Dose mit Bargeld sowie zwei vergoldete Pyxis (Hostienbehälter).

Die Kripo in Trier sucht nun Zeugen, die im besagten Zeitraum Menschen in Trier-Euren Im Spilles und in der näheren Umgebung gesehen haben oder die Angaben zur Tat sowie zu den Tätern machen können.

Hinweise an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2250 oder 0651/9779-2290.