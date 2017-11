Nikolausmarkt in Mariahof

Trier-Mariahof (red) Am ersten Adventswochenende lädt die Pfarrgemeinde St. Michael zu ihrem Nikolausmarkt im Pfarrsaal Mariahof ein.

Auftakt ist am Samstag, 2. Dezember, um 18 Uhr mit einem Adventskonzert des Abichors des Angela-Merici-Gymnasiums mit offenem Singen. Am Sonntag beginnt der Markt gegen 12 Uhr nach dem Gottesdienst unter Mitwirkung des Kinderchors der Pfarreiengemeinschaft Heiligkreuz. Gegen 14 Uhr stellt sich der Jugendtreff Mariahof unter dem Motto "Wir Kinder vom Jugendtreff" vor. Es gibt Bastelangebote für Kinder. Beim begleitenden Markt gibt es selbst gefertigte Weihnachtsgeschenke. Gegen 16 Uhr erwarten die Mariahofer dann zusammen mit den Kindern der 3. Grundschulklasse den Nikolaus. Der Erlös der Veranstaltung fließt an die örtliche Kinder- und Jugendarbeit.