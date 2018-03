So geht man richtig mit Hunden um

(red) Futter kaufen und Streicheln reicht nicht. Wer einen Hund halten will, sollte einiges beachten. Dieses Wissen können Interessierte in einem Kombiangebot der Volkshochschule (VHS) erwerben. Der Kurs umfasst vier Theorieabende, jeweils mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr in der VHS Trier, kombiniert mit einem abschließenden Praxisunterricht im Tierheim Trier. Das Seminar beginnt Mittwoch, 17. Januar. Kursleiterin ist Inge Wanken. Anmeldung bei der VHS Trier unter Telefon 0651/7180 oder per E-mail an vhs@trier.de Weitere Infos unter www.vhs-trier.de/programm

/gesellschaft ⇥Foto: Monica Bubenheim