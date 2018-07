B51-Baustelle: Jetzt geht es über die Brücke

Straßenbau in Aach-Hohensonne: Der Verkehr in Richtung Bitburg wird übergangsweise über die spätere Bundesstraßenabfahrt geführt. Die Änderung an der Großbaustelle gilt seit Freitagnachmittag.

Öfter mal etwas Neues. Nach Auskunft des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Trier gibt es wieder eine Neuerung auf der derzeit größten Baustelle rund um Trier. Der Verkehr Richtung Bitburg wird seit Freitagnachmittag über die neue Ausfahrt und das Brückenbauwerk der Landesstraße 43 Richtung Eifel geleitet (siehe Grafik).

In Richtung Trier ist hingegen das Linksabbiegen zur L 43 Richtung Aach weiterhin nicht möglich. Wer dorthin möchte, muss bis Neuhaus fahren. Dort besteht die Möglichkeit, in Richtung Hohensonne wieder auf die B 51 aufzufahren und dort nach rechts Richtung Aach abzubiegen.

Die neue Umleitung ist erforderlich, da die einzelnen Teile des kreuzungsfreien Knotenpunkts an das bestehende Straßennetz angebunden werden müssen. Und zwar im Süden zwischen Hohensonne und Neuhaus und im Norden in der Nähe der neuen Wirtschaftswegbrücke über die B 51. Nach Auskunft des LBM geht es bei der Änderung der Streckenführung darum, ein genügend großes Baufeld für anstehende Böschungsarbeiten zu schaffen. Denn nach Ende der Bauarbeiten gibt es die aktuelle Bundesstraßenfahrbahn in der aktuellen Form nicht mehr. Nach Fertigstellung des neuen Kontenpunkts gibt es dort nur noch eine Auffahrt zur Bundesstraße 51 Richtung Trier. Nach aktuellem Stand sollen die Arbeiten bis Mitte kommenden Jahres abgeschlossen werden. Die Baukosten werden mit rund 13 Millionen Euro angegeben. Nach Ende der Arbeiten gibt es nur noch in Welschbillig-Windmühle Straßen, die direkt in die B 51 zwischen Bitburg und Trier einmünden. Dort ist ebenfalls ein kreuzungsfreier Umbau geplant.