In der Kordeler Pfarrkirche St. Amandus beginnt am Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr ein Orgelkonzert. Ulrich Krupp, ständiger Orgelbegleiter der Chöre am Trierer Dom, und Gründer und Leiter des symphonischen Schulorchesters am Angela-Merici-Gymnasium Trier, ist an der Conacher-Fasen-Orgel zu hören. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert bittet der Orgelbauverein Kordel um eine Spende.