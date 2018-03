später lesen Polizei Mit Fahrzeug Mauer beschädigt Teilen

In der Nacht auf Montag wurde nach Auskunft der Polizei Hermeskeil in der Zeit zwischen 21.45 und 5 Uhr in Lorscheid an der Kreuzung Zuckerberg/Friedhofstraße eine Gartenmauer durch ein Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.