Der offene Kanal Wittlich zeigt in seinem Sendefenster am Dienstag, 4. September, zwischen 19.30 und 20.30 Uhr unter anderem folgende Sendebeiträge: Bei „Hermann... und die Rummelplatzeröffnung der Säubrennerkirmes 2018“ ist Wittlichs Bürgermeister Joachim Rodenkirch bei der offziellen Amtshandlung zu sehen.

Anschließend gibt es erste Impressionen von den Ständen und Fahrgeschäften.

Anschließend ist ein Interview von Christina Lux mit der Moderatorenlegende Frank Laufenberg zu sehen. Es handelt sich um eine Aufzeichnung der Radio-Sendung Pop-Stop (www.popstop.eu).

Wiederholungen gibt es am Donnerstag, 10 Uhr, am Samstag, 3 Uhr, und am Sonntag, 13 Uhr.