Liga wird umstrukturiert : Neues Turnierformat für Rocket League Championship Series 10

Zum ersten Mal seit 2016 nimmt Psyonix umfangreiche Änderungen am RLCS-Format vor. (Archivbild). Foto: Psyonix/dpa

San Diego Rocket-League-Entwickler Psyonix hat ein neues Format für die zehnte Saison der Rocket League Championship Series (RLCS) angekündigt. RLCS X läuft von August 2020 bis Mai 2021 und umfasst eine Vielzahl von Turnieren mit einem Gesamtpreisgeld von über 4,5 Millionen US-Dollar.

Die gesamte Saison wird dabei in drei Splits unterteilt. Pro Split gibt es wiederum drei europäische und amerikanische Turniere. Jedes Team sammelt basierend auf seinen Leitungen Punkte, um sich für das internationale Major zu qualifizieren, das zum Ende jedes Splits stattfindet. Am Ende der Saison steht die World Championship. Die Teams, die in allen drei Splits die meisten Punkte sammeln konnten, können dann um den Weltmeistertitel spielen.