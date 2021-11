12. März 2020: Erster Coronavirus-Fall in Trier

Wie die Stadt mitteilt, geht es der betroffenen Person nach ersten Erkenntnissen gut. In einer Pressekonferenz informieren der Leiter des Gesundheitsamtes Trier-Saarburg, Dr. Harald Michels, gemeinsam mit OB Wolfram Leibe und Ordnungsdezernent Thomas Schmitt über weitere Details. Das Virus ist in Trier ein paar Tage später angekommen als in den Landkreisen Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich.