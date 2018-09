Kinder freuen sich über Büchertaschen

(red) Die Bitburger Buchpaten hatten etwa 80 Kinder mit Eltern, Großeltern und Geschwistern ins Haus Beda eingeladen. Im Vorfeld hatten die Kindergärten eine Einladung erhalten, verbunden mit einem Gutschein für die Büchertasche zwei.

Nach Begrüßung durch Inge Solchenbach und Annerose Grün sang unter der Leitung von Gaby Wolsiffer und Andreas Berend der Chor der gemeinsamen Eingangsstufe der Otto-Hahn-Realschule plus und des St.-Willibrord-Gymnasiums Lieder, die sie auf der CD der Buchpaten eingesungen hatten. Zufrieden gingen die Kleinen mit ihren Büchertaschen heim. Eltern, die den Büchertaschen-Gutschein für ihr Kind nicht erhalten haben oder an der Veranstaltung nicht teilnehmen konnten, bekommen die Taschen bis zu den Sommerferien in der Bibliothek der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung. Ein Beleg, dass das Kind drei Jahre alt ist, sollte mitgebracht werden. ⇥Foto: BUCHPATEN