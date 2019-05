Auch in Eifel und Hunsrück nachgewiesen : Wegen Krebsgefahr: Umweltgift wird weltweit verboten

Auch in Eifel und Hunsrück nachgewiesen

Von der Airbase Spangdahlem sickern noch immer krebserregende Stoffe in die Umwelt. Foto: TV/Adrian Froschauer

Trier Jahrzehntelang haben Militärs auf Flugplätzen in der Region Chemikalien im Löschschaum verwendet. Jetzt ist klar: Diese Substanzen sind im Wasser und bedrohen Menschen und Tiere. Die Gefahr ist zwar erkannt – aber noch lange nicht gebannt.

Die Region Trier bietet eines der besten Beispiele dafür, warum Perfluoroctansäure (PFOA) und Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) nie wieder zum Einsatz kommen sollten. Chemikalien, die nun weltweit verboten werden. Hinter diesen Zungenbrechern verbergen sich krebserregende Stoffe aus der Gruppe der perfluorierten Tenside (PFT). Von den Flugplätzen Bitburg und Spangdahlem, aber auch Büchel, Hahn oder Ramstein gelangten sie über Jahrzehnte mit Löschschaum in die Umwelt, sickerten mehr als 100 Meter tief ins Grundwasser, gefährden mancherorts das Trinkwasser, machten Angelteiche unbrauchbar und Gewerbegrundstücke unverkäuflich.

Wie das Problem gelöst werden soll, weiß noch immer niemand so genau. Nur eines steht fest: Es dürfte teuer werden.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagt dazu: „Gefahren von Chemikalien können wir nur weltweit begegnen“ PFOS, PFOA seien in Deutschland schon lange nur noch in wenigen Bereichen erlaubt oder bereits verboten. „Wir hätten uns daher einen noch rascheren weltweiten Ausstieg vorstellen können“, sagt Schulze, die eine neue Ära im internationalen Chemikalienmanagement fordert. Die Folgen des Chemikalieneinsatzes müssten von Anfang mitgedacht werden.

Grund zum Jubeln haben Umweltschützer dennoch nicht: Bei PFOA und PFOS wird es für gewisse Anwendungen Übergangsfristen bis 2025 geben. So darf PFOA weiter für Feuerlöschschäume, Textilien für den Arbeits- und Gesundheitsschutz, medizinische Textilien und Membranen einiger Industrieverfahren, implantierbare medizinische Geräte, Filmbeschichtungen und zur Halbleiterherstellung genutzt werden. Diese Beschränkungen galten bereits für die EU und Deutschland. Neu ist laut Umweltministerium, dass nun bis 2025 der Ausstieg erfolgen muss.

PFOS darf nur noch in Feuerlöschschäumen und bei der Hartverchromung so verwendet werden, dass der Stoff nicht in die Umwelt gelangen kann. Er muss ebenfalls bis spätestens 2025 ersetzt sein.