Weinwirtschaft : Deutsche Weinwirtschaft vor einer Zeitenwende?

Trier „Branchentreff der Weinwirtschaft“: Bundesverband der Deutschen Weinkellereien und des Weinfachhandels sowie die IHK Trier laden ein.

Im Mittelpunkt stehen dabei Ideen für ein neues Herkunftssystem. Und es ergeben sich Fragen — auch für die Branche an Mosel, Saar und Ruwer: Was wollen die Regionen, Weingüter, Genossenschaften und Kellereien? Wie wollen die Anbaugebiete künftig sich und ihre Erzeugnisse darstellen? Wird es dabei Gestaltungsspielräume geben und wie soll man die nutzen?

In seinem Eröffnungsgrußwort appellierte Dirk Richter, Vorsitzender des Weinausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier, diese Chance zu nutzen. Richter: „So können wir schon im Vorfeld der Gesetzesberatungen mitgestalten und aus den Regionen heraus Einfluss auf den Bundesgesetzgeber nehmen.“ Eine so tiefgreifende Weingesetzreform, die über redaktionelle Anpassungen hinausgehe, komme so bald nicht wieder.

Im Anschluss zeigte der Referent die Möglichkeiten einer neuen Qualitätseinstufung auf, die sich an der Herkunft der Weine orientiert. An der Spitze der Pyramide steht die Lagenklassifizierung: Weine mit geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) gefolgt von Weinen mit geschützten geografischen Angaben (g.g.A.). In beiden Kategorien ist noch nach Rebsorten oder Jahrgang zu unterscheiden. In der Basisstufe folgt der „Deutsche Wein“, mit weinhaltigen Getränken, Rebsortenwein, Sekt, Experimentalweinen, alkoholreduzierten Weinen, einfachen Markenweinen.