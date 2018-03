später lesen Trier Noch Karten für Kappensitzung Teilen

Unter dem Motto „Wieweler Weltenbummler“ gehen die Wieweler auf Weltreise gemeinsam mit der Zalawener Crew. Es gibt nur noch ein kleines Kontingent an Karten für die Sitzungen im Nells Park Hotel Trier, die am 20. Januar, 27. Januar, 2.Februar, 3. Februar, und 10. Februar jeweils um 19.11 Uhr starten. Wer an diesen Terminen keinen Platz mehr bekommt, kann in Wasserbillig zusteigen. Da machen die Wieweler am 17. Februar um 20.11 Uhr im Centre Culturel halt.