später lesen Kultur Mord und Menü: Dinnerkrimi Teilen

Twittern

Teilen



Premiere in Bitburg: Das Dinner-Krimi „Mord au Chocolat“ kommt am Freitag, 19. Januar, nach Bitburg. Das Konzept: Es werden spannende Kriminalkomödien gezeigt, die jeweils von einem Vier-Gang-Menü umrahmt werden. Der Saal ist die Bühne, gespielt wird im und mit dem Publikum, das bei den Ermittlungen hilft – oder am Ende gar in den Mord verwickelt ist? Ergebnis: eine interaktive Verbrecherjagd mit Menü.