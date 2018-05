Ausgezeichnet: Eifeler Baukultur in Mainz

Eifeler Modellprojekt in Mainz ausgezeichnet

(scho) Ein schönes Kompliment an das Eifeler Modellprojekt: Das Zentrum für Baukultur Rheinland-Pfalz in Mainz zeigt noch bis Freitag, 1. Juni, eine Ausstellung der Sanierungs- und Neubauobjekte von elf Bauherren- und Architekten-Teams aus dem Eifelkreis. Die Hausbesitzer und ihre Planer wurden dieses Jahr von der Initiative Baukultur Eifel für ihre vorbildlich regionaltypischen Gebäude ausgezeichnet (der TV berichtete). „Die Initiative Baukultur Eifel nimmt seit ihrer Gründung im Jahr 2011 einen hohen Stellenwert in Rheinland-Pfalz ein. Auch bundesweit spielt sie eine Vorreiterrolle“, sagt Finanzministerin Doris Ahnen. Für die Eifel eine Bestätigung, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.