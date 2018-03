später lesen Biudung Erstes Programm der neuen Volkshochschule Teilen

Es war die erste und am Ende dann auch die einzige freiwillige Fusion im Eifelkreis: der Zusammenschluss der beiden Verbandsgemeinden Bitburg-Land und Kyllburg 2014. Von Beginn an haben Bürgermeister Josef Junk und der Erste Beigeordnete Rainer Wirtz auch im Blick gehabt, dass die Volkshochschule (VHS) Kyllburg und das Volksbildungswerk Bitburg-Land nicht nur kooperieren, sondern eine Einheit werden. Nun ist es soweit: Die neue Einrichtung heißt Volkshochschule Bitburger Land und hat Geschäftsstellen in Bitburg und Kyllburg. Das erste Jahresprogramm liegt bereit. Ob Vorträge, Kurse, Tages- oder Mehrtagesfahrten: Das Angebot ist wie gewohnt vielfältig. Bürgermeister Josef Junk sieht die Bedeutung der Volkshochschule nicht nur darin begründet, dass sie die Möglichkeit zur Weiterbildung bietet. Für ihn ist auch „der soziale Austausch“ wichtig. Er sagt: „Gerade die Angebote direkt vor Ort in den einzelnen Dörfern beleben die Dorfgemeinschaft und fördern den Kontakt über die Dorfgrenzen hinaus.“