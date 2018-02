Gezieltes Schachtraining

Vor drei Jahren beschlossen die Schachvereine in der Eifel den Schachkader für diese Region zu Gründen. Seitdem treffen sich die besten Jugendlichen aus den Vereinen des SC Jünkerath, SF Bitburg und SK Speicher sechs mal im Jahr, um ihr Können zu verbessern. Der Höhepunkt ist das Wochenendtraining in einer Jugendherberge. Das Bild zeigt Harald Enders vor den Jugendlichen in den Vereinsräumen der Bitburger Schachfeunde beim Erläutern des Grundgedankens der Schacheröffnung Evansgambit und des damit verbundenen Bauernopfers. Der lizensierte B-Trainer Jochen Terhorst trug den Teilnehmern später die besten Varianten dieser Eröffnung vor. Das nächste Training ist am 3. Februar. ⇥Foto: Klaus Heid