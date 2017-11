Kultur-Banausen: Kabarett in Birresborn

Birresborn (red) Die Kabarettgruppe Zugabe ist zu Gast in Birresborn - und zwar am Freitag und Samstag, 24. und 25. November, jeweils um 20 Uhr im Bürgerhaus. Im Gepäck hat sie ihr neues Programm ,,Kultur-Banausen".

Getreu dem Motto von Lord R. Raglan (1788 bis 1855) ,,Kultur ist, grob gesprochen, alles, was wir tun, und die Affen nicht" befassen sie sich mit den kulturellen Gegebenheiten der heutigen Zeit, wie Esskultur, Trinkkultur, Kulturverlust, Hochkultur, Stadtkultur, Urlaubskultur, Sprachkultur, der Kunst und vielem mehr. Das Programm wird musikalisch und gesanglich von den Darstellern unterstützt, so dass der Zuschauer zu dem Ergebnis kommt, dass Kultur nicht nur eine ernste Sache ist.

Karten sind im Vorverkauf für 8 Euro bei Erika Zimmermann unter Telefon 06594/1485 und bei der Bäckerei Blasius erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 9 Euro.

Info: <%LINK auto="true" href="http://www.kabarett-zugabe.de" text="www.kabarett-zugabe.de" class="more"%>