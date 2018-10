später lesen VEREINE Kurs für Männer und Frauen Teilen

red) Die DJK Wißmannsdorf bietet an Mittwoch, 10. Oktober, einen Gymnastikkurs für Männer und Frauen in der Turnhalle bei den Westeifelwerken in Hermesdorf an. Der Kurs fängt um 19 Uhr an und dauert rund eine Stunde.