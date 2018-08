(red) Seit Januar laufen im Bitburger Haus der Jugend die Vorbereitungen und Proben für das neue Musical der integrativen Musik-AG (iMAG) mit dem Namen „Be a King“ aus der Feder von Dirk Klinkhammer.

Mehr als 130 junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigung proben seit Monaten. Am Montag, 13. August, startet der Vorverkauf für die vier Aufführungen am Samstag, 20. Oktober, um 15 Uhr sowie am Sonntag, 21. Oktober, Samstag, 27. Oktober und Sonntag, 28. Oktober, jeweils um 15 Uhr.

Karten gibt es für 10 Euro im Haus der Jugend, ermäßigt 7 Euro. Info: Telefon 06561/7809, www.hdj-bitburg.de