Das Abschlusskonzert des Herbstseminars ist am Samstag, 6. Oktober, um 15 Uhr in der Josef-Hoor-Halle in Ferschweiler. Wie in jedem Jahr veranstaltet die Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm ein Herbstseminar, bei dem alle fortgeschrittenen Schüler aus dem Bläserbereich eingeladen sind, während der ersten Ferienwoche ein Programm mit sinfonischer Blasmusik kennenzulernen.