Unbekannter beschädigt Opel Zafira in Holsthum

(red) Ein Opel Zafira ist am Donnerstag, zwischen 16 Uhr und Mitternacht, in der Ferschweiler Straße in Holsthum an der Motorhaube beschädigt worden, wie die Polizei mitteilt. Der Verursacher beging Unfallflucht.

Hinweise werden an die Polizei Bitburg unter Telefon 06561/96850 erbeten.