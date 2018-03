später lesen Natur Beinwellsalbe selbst herstellen Teilen

(red) Die Natur-Erlebnispädagogin Trudi Osiewacz lädt zum Salbenkochen ein. Der Termin ist am Samstag, 13. Januar. Von 14.30 bis gegen 18 Uhr wird gemeinsam die Beinwellsalbe nach einem alten und besonderen Rezept gekocht. Bei Tee und Ofenwärme erfahren die Teilnehmer Interessantes über die alte Heilpflanze „Beinwell“, das Arnika der Knochen, Sehnen und Bänder, aber auch etwas über die Verwendung dieser Heilsalbe. Die Kosten pro Person betragen 22 Euro plus 5 Euro Materialkosten, Getränke und Rezept. Der Veranstaltungsort ist in Daun, in der Neunkirchener Straße 21.