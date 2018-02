Gerolsteiner Brunnen erfüllt Wünsche

(red) Bereits zum zehnten Mal kommt der Tombola-Erlös der Weihnachtsfeier des Gerolsteiner Brunnen Initiativen aus der Vulkaneifel zugute. Insgesamt konnten 19 500 Euro aufgeteilt werden. In der integrativen Kindertagesstätte Hillesheim übergab der kaufmännische Geschäftsführer Joachim Schwarz jeweils 1500 Euro an dreizehn Einrichtungen. Die integrative Kindertagesstätte in Hilles­heim erhielt die Spende für ihren Verkehrsgarten. Die Kindertagesstätte Neunkirchen-Steinborn möchte Spielsachen für das Außengelände anschaffen. Die Kindertagesstätte Sankt Nikolaus in Daun kann die Umgestaltung ihres Rutsch-Hügels fertigstellen. Fahrradhelme, Inliner und Schlitten stehen bei den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Gerolstein auf der Wunschliste. Der Deutsche-Rote-Kreuz-Ortsverein Gerolstein investiert die Spende in eine Puppe für das Training einer Herz-Lungen-Wiederbelebung. Die Freiwillige Feuerwehr kann eine Schmutzwasserpumpe und einen neuen Stromaggregat kaufen. Der Musikverein Hillesheim musiziert dank der Spende künftig in einem eigenen Proberaum. ⇥Foto: Gerolsteiner