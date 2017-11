später lesen Landfrauen fahren nach Köln Teilen

Daun (red) Die Halbtagslehrfahrt des Landfrauenverbands Vulkaneifel führt am Freitag, 12. Januar, 13 Uhr, nach Köln. Nach einem Bummel durch die Domstadt am Rhein geht es ins Millowitsch-Theater zur Aufführung von "Wer weiß, wofür et jot is".