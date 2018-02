Üxheimer auf neuen Wegen

(red) Der Eifelverein Üxheim hat das Wanderjahr auf neuen Wegen begonnen Die Eröffnungswanderung führte über den neuen Wanderweg der Gemeinde, die „Üxheim Runde“. Start und Ziel der Wanderung war der Kirchenvorplatz in Üxheim. 38 Wanderfreunde nahmen an der Wanderung rund um Üxheim teil. Die Gruppe verbrachte einen schönen Nachmittag in geselliger Runde und zum Abschluss gab es Kaffee und Kuchen im Cafè/Restaurant „Die Scheune“ in Üxheim. ⇥Foto: Willibert Daniels