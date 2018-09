später lesen Traben-Trarbach Freundeskreis Ida-Becker-Haus lädt ein Teilen

Der Freundeskreis des Evangelischen Altenzentrums Ida-Becker-Haus in Traben-Trarbach hat Mitgliederversammlung. Am Dienstag, 18. September, treffen sich Mitglieder und Interessierte um 19 Uhr in der „Guth Stuff“ des Heimes.