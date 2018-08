später lesen ReiL Reiler feiern in den Moselanlagen Teilen

Seit fast sieben Jahrzehnten ohne Unterbrechungen feiern die Reiler am zweiten Wochenende im August ihr Heimatfest. Seit vergangenem Jahr unter neuem Namen und am neuen Standort mitten im Dorf: „Wein am Fluss - in den Moselanlagen“. Am Samstag, 11. August werden Weinhoheiten, Abordnungen der Reiler Vereine, Kinder und Jugendliche beim traditionellen Umzug durch das Dorf ziehen. Abends ist die rheinhessische Band „The Candies“ am Start.