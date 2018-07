später lesen Freizeit Von Daleiden zur Dornaulsmühle Teilen

(red) Der Eifelverein Ortsgruppe Daleiden-Dasburg bietet eine geführte Wanderung von Daleiden zur Dornaulsmühle an der Our an. Von Daleiden aus geht es zur Steinkaulsmühle bis an die B 410 und nach einem kurzen Weg über die B 410 wieder über Waldwege bis zur Dornaulsmühle.