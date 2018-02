Lifte laufen, Loipen gespurt

(fpl) Im Wintersportgebiet am Schwarzen Mann bei Prüm laufen die Lifte, in der Wolfsschlucht soll es erst nach Rosenmontag losgehen.

(fpl) Die neuen Schneefälle vom Montagmorgen machen es möglich: Im Wintersportgebiet am Schwarzen Mann bei Prüm laufen die Lifte. Skifahren und Rodeln sind kein Problem. Und inzwischen sind auch die Loipen gespurt und beschildert. Die Lifte laufen um 10 Uhr, der Skiverleih ist von 9.30 Uhr an geöffnet. Das Blockhaus-Restaurant öffnet um 11 Uhr.

Informationen unter Telefon 06551/4422, unter 0175/5943638 und unter 06551/3252 (Blockhaus).

Auch im Prümer Wintersportgebiet in der Wolfsschlucht soll diese Woche der Lift wieder laufen, allerdings nicht vor Dienstag. Start ist um 11 Uhr, bis Freitag ist der Lift dann immer bis 17 Uhr im Einsatz, am Wochenende von 10 bis 17 Uhr. Informationen erhält man in der Hütte des Ski-Klubs Prüm unter 06551/4545.