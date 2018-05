später lesen Saarburg Bastelspaß bei Saarpedal Teilen

Die Fördervereine der Grundschule und der Kita St. Laurentius Saarburg bieten bei Saarpedal am Sonntag, 20. Mai, von 10 bis 18 Uhr am Aktionspunkt Beuriger Saarufer Bastelangebote für Kinder an.