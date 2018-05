Zur traditionellen Wanderung am Vatertag, Donnerstag, 10. Mai, lädt die Liedertafel Irsch alle Mitglieder mit Familie, Freunde des Vereins und Gäste ein. Start ist um 9.30 Uhr am Bürgerhaus Winzerkeller in Irsch/Saar. Ziel der Wanderung ist der Weiher des ASV in Ockfen. Dort ist für das leibliche Wohl der Wanderer und Gäste gesorgt.