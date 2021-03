Pandemie : Erste Woche Schnelltesten in Trier: Knapp 1900 Untersuchte, sieben positiv

Großer Andrang herrschte in der ersten Woche bei den kostenlosen Drive-In-Corona-Schnelltests der Johanniter in der Trierer Loebstraße 15. Menschen kamen zum Teil von weiter her aus der Region, um sich testen zu lassen. Foto: TV/Johanniter

Trier Die Abläufe im Trierer Schnelltestzentrum im Messepark haben sich während der ersten Tage eingespielt. Mit ihren Schnelltestungen auf das Coronavirus sind die Johanniter in Trier-Nord bereits seit Monaten im Einsatz. Beide ziehen Zwischenbilanz.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 334 – einer mehr als am Samstag. Diese verteilen sich wie folgt: 238 im Landkreis und 96 in der Stadt Trier. 16 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier werden aktuell stationär in fünf Krankenhäusern versorgt.

Trier/Saarburg (red) Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Wochenende 37 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, 22 aus dem Landkreis und 15 aus der Stadt Trier. Am Samstag wurde dem Gesundheitsamt zudem der Tod eines 76-jährigen Patienten aus dem Landkreis gemeldet, der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben war. Am Samstag waren dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 29 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, 16 aus dem Landkreis und 13 aus der Stadt Trier. Am Sonntag waren es acht weitere Infektionen mit dem Coronavirus, sechs aus dem Landkreis und zwei aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen beträgt nunmehr 5190 (1918 in der Stadt Trier und 3272 im Landkreis Trier-Saarburg).

Schnelltests der Johanniter Mit ihren Schnelltestungen auf das Coronavirus sind die Johanniter in Trier-Nord seit Monaten für alle da: „Unabhängig von Wohnort, Nationalität oder Versicherungsstatus testen wir inzwischen täglich per Drive-In an unserer Dienststelle, in Schulen, Kitas, Firmen und nunmehr auch mit Test-Außenstationen in verschiedenen Kommunen“, erklärt Regionalvorstand Daniel Bialas. Mehrere symptomfreie Infektionen hätten so erkannt werden können. Allein seit Montag, 8. März, in den ersten fünf Tagen nach Erklärung der Kostenübernahme durch die Regierung, haben die Fachkräfte in der Johanniter-Schnellteststation in der Loebstraße 15 genau 517 Menschen auf Corona getestet: „Fünf Getestete waren positiv – alle aus der selben Firma. Hier konnten wir tatsächlich ein Cluster aufdecken“, sagt Johanniter-Regionalvorstand Daniel Bialas.