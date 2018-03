Drei waren insgesamt 375-mal dabei

Rotes Kreuz Zewen ehrt 88 Mehrfachblutspender. Nächste Termine: 18./19. Januar.

Die DRK-Ortsgruppe Zewen hat in einer Feierstunde in Trierweiler 88 Mehrfach-Blutspender geehrt.

Der Ortsgruppenvorsitzende Dieter Ertz bedankte sich bei den Mehrfachspendern und besonders bei den freiwilligen Helfern, die an vier Spendenterminen im Jahr – jeweils donnerstags in Zewen und freitags in Trierweiler – präsent waren. „Nur durch die Mithilfe von Sonja und Johannes Hoffmann, die schon im Vorfeld viele Arbeiten erledigen, können die Spendentermine problemlos stattfinden“, betonte Ertz..

Einen Dank richtete er auch an die Seniorenresidenz Niederweiler Hof in Trierweiler, die kostenlos Räume zur Verfügung stellt und ihr Küchenpersonal bei den Blutspendeterminen mithelfen lässt.

Die Ärztin Waltraud Kühnen nahm gemeinsam mit Ertz die Ehrungen vor. Ausgezeichnet für jeweils 125 Blutspenden wurden Edmund Schuh, Edmund Wagner und Günther Weiland (alle Trierweiler). Für 100maliges Spenden: Uwe Stadtler (Langsur), Reinhold Petry (Ralingen), Elke Münch, Arnold Schmitt, Jürgen Schmitt, Werner Schöben (Trierweiler).

Für 75-maliges Spenden: Thomas Blau (Aach), Karsten Behlke (Mertert), Manfred Fischer (Newel), Detlef Mohnen (Ralingen), Marie Theres Klemens (Riol), Stephanie Feltes, Egbert Feltes, Wilhelm Recht (Trierweiler).

Außerdem geehrt wurden 31 Frauen und Männer, die zehn Mal Blut gespendet haben, sowie 26 für 25-maliges und 14 für 50-maliges Spenden.

Dieter Ertz und Waltraud Kühnen luden alle Interessierten zu den nächsten Spendenterminen ein: Donnerstag, 18. Januar, Pavillon Trier-Zewen, und Freitag, 19. Januar, Seniorenresidenz Trierweiler (jeweils 17 bis 21 Uhr).