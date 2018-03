Straße und Zugstrecke zeitweise gesperrt

Das Sturmtief Friederike hat auch im Kreis Trier-Saarburg Schäden verursacht.

Das Unwetter am Donnerstag hat auch die Feuerwehren im Kreis Trier-Saarburg beschäftigt.

Auf der B 268 zwischen Greimerath (VG Kell am See) und Britten, einem Ortsteil von Losheim am See im Saarland, fielen gleich mehrere Bäume um. Die Strecke musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Die saarländische Feuerwehr aus Britten hatte die Kollegen der Feuerwehren Zerf und Greimerath zur Unterstützung angefordert. Die Bäume wurden klein geschnitten, so dass die Bundesstraße schnell wieder freigegeben werden konnte. Es bildeten sich lange Rückstaus in beide Richtungen.

Bei Zerf-Oberzerf (Verbandsgemeinde Kell am See) riss durch den Sturm eine Stromleitung ab. Ein Strommast verbog sich derart, dass die Leitungen durchrissen. Die über die Bundesstraße führende Leitung fiel zu Boden.

In Serrig und Taben-Rodt (beide VG Saarburg) fiel am Mittag gegen 13 Uhr für mehr als eine halbe Stunde der Strom aus. In Serrig fiel ein Baum vor den Kindergarten, der durch die Feuerwehr beseitigt wurde.

Bei Stromausfällen werden die Gerätehäuser der Wehren besetzt. So war es auch in Serrig der Fall und die Feuerwehr konnte gleich ohne Sirenenalarm reagieren.

In Zemmer (VG Trier-Land) musste die Feuerwehr an einem Wohnhaus in der Ortslage lose Dachteile sichern.

In Klüsserath (VG Schweich) fiel ein Baum auf eine Stromleitung und beschädigte sie schwer. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle ab. Der örtliche Energieversorger kümmerte sich um den Schaden.

Auch die Bahn war vom Sturm im Kreis Trier-Saarburg betroffen: Ein umgestürzter Baum in der Oberleitung störte den Zugverkehr zwischen Serrig (VG Saarburg) und Saarhölzbach. Die Strecke musste kurzzeitig gesperrt werden. Die Fahrgäste stiegen in der Zeit auf einen Bus um.