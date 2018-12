„ ..., weil es jeden Mittwoch tolle und trotzdem kostenlose Konzerte in der Karlsmühle gibt. Da sind mein Freund Ralf und ich regelmäßig und sehr gerne dabei.

Andrea Kluge (51), Thomm.

Am heutigen Mittwoch treten Eli Selehi und ihre Band in der Mertesdorfer Karlsmühle auf; zum Abschluss der Konzertsaison 2018 am 12. Dezember ist Smooth Jazz mit Markus Stolls Formation Horn & String featuring Voice angesagt.

Im neuen Jahr geht es wie folgt weiter: Ed Stevens Voices (9. Januar), Guitar Fire (Ralph Brauner & Heiko Wilhelmus, 16. Januar), Uwe Heil & Band (23. Januar) und Four Fun (30. Januar).

Beginn ist jeweils 20 Uhr, Eintritt immer frei. (rm.)