Das nächste Treffen zum Singen von Schlagern und Volksliedern ist am Donnerstag, 1. Februar, ab 15.30 Uhr im Bürger- und Vereinshaus in Föhren. Frohe Stunden in gemütlicher, närrischer Atmosphäre erwarten die Teilnehmer. Beiträge zum närrischen Treffen sind willkommen, ebenso wie „jahreszeitliche“ Kleidung. Feinsinnige und heitere Textlesungen sind vorgesehen. Bei Bedarf wird ein Fahrdienst eingerichtet. Denn es ist den Veranstaltern ein Anliegen, dass alle, die möchten, am Liedernachmittag teilnehmen können.