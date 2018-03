später lesen Weinforum Mosel Auf ein Gläschen beim Weinforum FOTO: Roland Morgen / Medienhaus Trierischer Volksfreund FOTO: Roland Morgen / Medienhaus Trierischer Volksfreund Teilen

(rm.) In den Trierer Viehmarktthermen ist am Freitag das 26. Weinforum Mosel eröffnet worden. Darauf stoßen (von links) Moselweinkönig Kathrin Hegner, die Trierer Weinkönigin Bärbel Ellwanger, Weinbaupräsident Rolf Haxel, Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Landwirtschaftskammer-Präsident Norbert Schindler an. Bis Sonntag werden bei den vier Einzelveranstaltungen insgesamt 2000 Besucher erwartet.

