später lesen Natur Projekttag im Gladbacher Biotop FOTO: TV / privat FOTO: TV / privat Teilen

Twittern

Teilen



(red) An der Gladbacher Grundschule befindet sich ein Feuchtbiotop mit seltenen Amphibien, Vögeln und Insektenarten. In Zusammenarbeit der Grundschule Gladbach mit der Ortsgemeinde sollte ein Projekt entstehen, was dieses Biotop unterstützt. Schulleiter, Lehrer und Schüler waren wie Ortsbürgermeister Oswald Wingender sowie Ortsvertreter und Eltern vor Ort und packten tatkräftig mit an. In den verschiedenen Projektgruppen Nistkästen oder Insektenhotels bauen, Infotafeln zu den Pflanzen erstellen und rasende Reporter (Fotoreportage erstellen) wurde das Vorhaben realisiert. Ein Film, der die Erlebnisse des Tags dokumentiert, rundete die Projektarbeit ab.