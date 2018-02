500 Schillinger Narren singen mit Ortschef und ihrem Pastor

Die Erwartungen in der Schillinger Sport- und Kulturhalle waren groß. Rund 500 närrische Gäste hatten sich zur Kappensitzung des KV Schillingen Flonterbaoch eingefunden. Sitzungspräsident Christoph Ort hatte seinen Platz im Elferrat geräumt und dem Prinzenpaar überlassen. Er moderierte von der Bühne aus und stellte dem Publikum das aktuelle Kinderprinzenpaar Charlotte Radis und Janick Götten sowie die erwachsenen Regenten Jens Anell und Aime Huwer vor. Von Hans Muth

Tänze bestimmten den ersten Teil der Veranstaltung. Auf vier Garden kann der Verein stolz sein, die Minigarde, die mittlere, die große und die Flonterbach-Garde. Alle präsentierten sich in Hochform. Markus Franzen als Chicken George intonierte das Schillinger Lied, während er mitten im Saal zwischen den Tischen stand, bevor er seine Beobachtungen zum Dorfgeschehen zum Besten gab. Pastor Kai Georg Quirin sang „Traum von Amsterdam“ und „Joana“, beim „Hulapalu“ reckten sich 1000 Hände in die Höhe, und alle in der Halle sangen stimmgewaltig mit.



Die Mitwirkenden: Sitzungspräsident und erster Vorsitzender Christoph Orth, Elferrat; Prinzenpaar (Jens Anell, Aime Huwer); Kinderprinzenpaar (Charlotte Radis, Janick Gotten), Mittlere Garde (Trainerin: Carolin Naumann); Chicken George (Markus Franzen), Große Garde (Trainerin: Katharina Meier), Flontaboach-Garde (Trainerinnen: Katharina Meier und Sarah Kolling); Minigarde (Trainerinnen: Katharina Meier und Jasmin Schneider); Pastor Kai Georg Quirin, Flontaboach TV (Rainer Karos,

Thomas Karos, Jens Anell, Maro Engel, Nikolas Marx, Matthias Lichtmess), Hedderter Höner (Manfred Wagner, Patrick Anell, Markus Kettern, Andreas Jost, Markus Rausch, Christopher Stüber, Christian Breit, Christoph

Maßem, Benni Schuh), High Woods (Trainerinnen: Luisa Marx und Eva Rodammer); Technik (Christoph Müller, Mathias Anell) und Musiker (Ilona und Wolf).