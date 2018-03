Die Pfarrgemeinde St. Michael in Mariahof begeht am Sonntag, 21. Januar, den Tag des Ewigen Gebetes. Er beginnt um 11 Uhr mit einem feierlichen Hochamt in der Pfarrkirche, das musikalisch gestaltet wird. Die Chorgemeinschaft Heiligkreuz, begleitet von Adrian Caspari an der Orgel, führt die „Missa sexti toni“ von Johann Ernst Eberlin sowie die Motette „Ave verum corpus“ von Mozart auf. Die Leitung hat Burkhard Pütz.