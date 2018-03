Eine schöne Überraschung

(dpa) Die Kälte im Winter bringt manchmal auch sehr schöne Überraschungen. Besonders morgens. Dann sieht die Landschaft ganz plötzlich wie verzaubert aus. Sogar die vergessenen, verblühten Pflanzen auf dem Balkon werden noch mal richtig hübsch.

Es ist der Raureif. Er hat sich über die Landschaft gelegt wie eine glitzernde Haut. Eigentlich besteht Raureif aus winzigen Nebeltropfen in der Luft. Sie sind in der Nacht an länglichen Formen wie Gräsern und Stängeln festgefroren. Raureif entsteht, wenn die Luft feucht ist. Dann braucht es außerdem noch etwas Wind und Temperaturen unter minus acht Grad Celsius. Die Kälte verwandelt die Nebeltropfen in dünne Eisnadeln. Die weht dann der Wind weiter – solange, bis sie auf ein Hindernis wie zum Beispiel einen kleinen Zweig treffen.