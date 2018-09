später lesen Kultur Himmeroder Orgelsommer FOTO: TV / Veranstalter FOTO: TV / Veranstalter Teilen

(red) In wenigen Tagen beginnt – zumindest kalendarisch – der Sommer, und der Himmroder Orgelsommer lässt dann auch nicht mehr lange auf sich warten. Los geht es in Himmerod am Sonntag, 1. Juli, um 15 Uhr und dann in 14-tägigem Rhythmus weiter bis zum 9. September.