(red) Die Wittlicher Band „Didi Könen und Konsorten“ spielt am Freitag, 22. Juni ab 19 Uhr im Biergarten am Platz an der Lieser. Die Musiker präsentieren wortwitzig pointierte Songs wie „Kirmes am Dorf“, „Himmel do Dich opp“ und regionale Klassiker wie „Sommer in Wittlich“.